Холодный прием от бывшей команды: Шевченко прокомментировал поражение Дженоа

Дженоа во второй раз проиграл под руководством Андрея Шевченко. Украинский тренер прокомментировал поражение от Милана.

Шевченко: мы постарались сыграть в свой футбол

Украинский наставник Дженоа заверил, что его подопечные старались показывать свой футбол. Но противостоять такой большой команде, как Милан, это всегда сложно.

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Также Андрей Шевченко вспомнил кадровые потери, которые добавляют проблем команде. Украинец отметил игру соперника, который высоко прессинговал и классно начинал свои атаки.

Дженоа же пыталась оборонять высоко, не подпуская близко к своим воротам "россонери", но в этот раз этот план на игру не сработал.

У нас много игроков выбыло из-за травм, это создает нам дополнительные сложности. Мы постарались сыграть в свой футбол, но против такой большой команды, как Милан, это всегда сложно,

– сказал тренер "грифонов".

Напомним, что матч завершился разгромной победой Милана, за который ранее выступал Шевченко, со счетом 0:3. Счет роскошным ударом со штрафного открыл Златан Ибрагимович.

Интересно, что Шевченко сравнил сохранение прописки в Серии А с финалом Лиги чемпионов.