Месси стал причиной: Холанд может покинуть Манчестер Сити ради испанского гранда

Норвежский форвард Эрлинг Холанд является одной из главных звезд футбола современности. Он демонстрирует невероятную результативность на протяжении всей карьеры, однако последние события породили сомнения в его голове.

В даный момент Манчестер Сити продолжает претендовать на чемпионство АПЛ, Кубок Англии и победу в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. Однако даже такие победные мотивы и завоевание многих титулов могут не сдержать главную звезду атаки "горожан".

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Холанд может оказаться в Ла Лиге

Сообщается, что 23-летний бомбардир Эрлинг Холанд может покинуть английский клуб. Он серьезно начал задумываться о трансфере из команды Пепа Гвардиолы после победы Лионеля Месси на церемонии FIFA The Best Awards 2023.

Норвежский нападающий и его окружение считают, что потенциальный переход в мадридский Реал может стать важным шагом для получения индивидуальных наград, которых Холанду не хватает. Ведь такой трансфер привлечет к нему большее внимание медиа, что является необходимым фактором для реализации поставленных целей.

Отмечается, что руководство "королевского клуба" держит такой трансфер в голове и возможный переход Мбаппе не станет помехой, ведь финансово Реал готов к расходам на обоих футболистов.

Напомним, что церемония FIFA The Best Awards определяла победителей в номинацияїх за календарный год. В нем Эрлинг Холанд забил 52 гола и отдал 9 ассистов, побил "вечный" бомбардирский рекорд АПЛ за сезон (36 мячей), забил больше всего голов в кампании-2022/2023 в ЛЧ (12), а также оформил с Манчестер Сити требл.

. Сейчас Эрлинг Холанд продолжает восстанавливаться от травмы, которую получил в начале декабря. В сезоне-2023/2024 он провел на клубном уровне 22 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал пять ассистов.