Хоккейный клуб уволил тренера из-за отказа от вакцинации от коронавируса

Хоккейный клуб Коламбус Блю Джекетс был вынужден уволить помощника главного тренера Сильвена Лефевра. Все из-за его отказа пройти вакцинацию от коронавируса.

Клуб не собирался увольнять Сильвена Лефевра. Но карантинные ограничения и протоколы, которые введены в НХЛ, не дали им другого выбора – невакцинированного тренера не имели права допустить к тренировочному процессу. При том что Лефевр присоединился к команде только в июле 2021 года.

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В Колумбусе с пониманием отнеслись к праву Лефевра отказаться от вакцинации, поэтому вместо него в команду пригласили Стива Маккарти, который до этого работал помощником тренера в команде Кливленд Монстерс, который является фарм-клубом Колумбуса.

В июле 2021 года Колумбус был в центре внимания из-за трагической смерти 24-летнего вратаря команды и сборной Латвии Матиса Кивлениекса. Он погиб от попадания в него салюта во время празднования Дня Независимости США 4 июля, спасая тем самым других присутствующих. Среди них еще одного голкипера команды и сборной Латвии Элвиса Мерзликинса и его беременную жену. Впоследствии она родила мальчика, которого назвали Нокс Матис, дав второе имя в честь погибшего хоккеиста. Кроме того, Мерзликинс решил почтить память погибшего и на своем вратарском шлеме.

Мерзлікінс

Отметим, что в прошлом сезоне Колумбус стал худшей командой в Центральном дивизионе НХЛ, за 56 матчей выиграв лишь 12 из них в основное время. Новый сезон НХЛ стартует 12 октября.