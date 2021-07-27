Хоккейный клуб Донбасс подписал американского защитника

Хоккейный клуб Донбасс объявил о подписании соглашения с американским защитником Джейленом Смереком. Контракт рассчитан на один сезон.

Смерек родился в Детройте. Хоккеем начал заниматься благодаря увлечениям этим видом спорта старших братьев.

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С 13 лет выступал за различные команды. На юношеском уровне – за Ошава Дженералз и Флинт Фаербердз в хоккейной лиге Онтарио.

Далее в его карьере была команда Тусон Роудраннерс из АХЛ, в которой он провел три сезона. Эта команда – фарм-клуб команды НХЛ Аризона Койотис. Однако сам Джейлен Смерек никогда не был выбран на драфте НХЛ.

Напомним, в новом сезоне Донбасс будет представлять Украину в хоккейной Лиге чемпионов. Домашние матчи команда будет проводить в Киеве во Дворце спорта.