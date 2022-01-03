Хоккеисты были вынуждены толкать клубный автобус, застрявший из-за снегопада: видео

Хоккеисты минского Динамо приехали в российский Череповец на матч. Но их автобус застрял в снегу. Поэтому его пришлось толкать спортсменам.

В инстаграме хоккейного клуба было опубликовано видео, где игроки толкают автобус, застрявший в снегу.

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"Игровое утро Динамо начинается не с кофе. Пока в Минске опасная гололедица, в Череповце снегопад. Но наших ребят не спугнуть, хорошая командная работа", – говорится в подписи к видео.

Командная работа и в самом деле дала результат. После нескольких попыток автобус таки удалось выпихнуть из снежной ловушки.