Хоккеистов в США забросали мягкими игрушками: фанаты обновили мировой рекорд – видео

Во время матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги между Херши Берз и Хартфордом прошла благотворительная акция. На этот раз она побила мировой рекорд.

Благотворительная акция от фанатов "медведей"

Цель акции заключалась в том, чтобы собрать как можно больше детских игрушек для благотворительных организаций. После завершения поединка болельщики массово начали выбрасывать игрушки на лед.

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В результате акции удалось собрать 52 341 игрушку.

Интересно, что фанаты Херши побили собственный рекорд, который установили в 2019-м году.

Тогда болельщики "медведей" бросили на лед 45 650 игрушек. В прошлом сезоне мероприятие не состоялось из-за коронавирусных ограничений.

Видео "медведепада"

Кроме всех собранных игрушек, благотворительным организациям также будет пожертвовано более 52 тысяч долларов.