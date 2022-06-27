Хоккеист украинского происхождения Кейл Макар признан лучшим игроком плей-офф НХЛ

В НХЛ определился победитель Кубка Стэнли. Им стал Колорадо Эвеланш. А защитник команды Кейл Макар признан самым ценным игроком финала плей-офф НХЛ.

В финале Кубка Стэнли Колорадо Эвеланш обыграли Тампа-Бэй Лайтнинг – счет в серии 4:2 в пользу "лавин".

Детальнее Тампа-Бэй не смогла в третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли, проиграв решающий матч дома

Самым ценным игроком плей-офф стал защитник Кейл Макар.

Кейл Макар имеет украинские корни. Его прадед по линии отца переехал в Канаду из Украины. Его бабушка и дедушка были типичной украинской семьей, проживавшей в городке Варсити вблизи Калгари. Дед Питер Макар работал детским хоккейным тренером. Они воспитывали в украинских традициях отца Кейла Макара – Гэри. Он стал рекламным агентом в Калгаре. Одна из его рекламных компаний тесно сотрудничала с клубом НХЛ Калгари Флеймз. И сына он назвал в честь защитника команды Кейла Халса.

Суперзвезда с наградами

За признание ценнейшего игрока плей-офф Кейл Макар получил "Конн Смайт Трофи". За 20 матчей плей-офф игрок набрал 29 очков (8+21). Это самый лучший показатель для защитников в XXI веке.

Также 23-летний Макар выиграл приз "Норрис Трофи", присуждаемый лучшему защитнику регулярного чемпионата. В регулярном чемпионате Макар за 77 матчей набрал 86 очков (28+58).

Макар стал третьим защитником в истории НХЛ, кто в один сезон выиграл "Норрис Трофи", "Конн Смайт Трофи" и Кубок Стэнли. До Кайла Макара выиграть оба приза лучшего игрока регулярного чемпионата и плей-офф в один год удалось лишь двум легендарным хоккеистам – Бобби Орру (Бостон, 1970 и 1972 годы, в 22 и 24 года) и Никласу Лидстрему (Детройт, 2002).