Александр Подставкин решил не скрываться от мобилизации и пошел убивать украинцев ради интересов Путина. На фронте он продержался меньше месяца.

Уже 9 лет во время войны против России Вооруженные Силы Украины умело уничтожают оккупантов. Только за последние 11 месяцев на тот свет было отправлено более 117 тысяч захватчиков.

По теме "Украина – это зубы, которые перемелят россиян": Усик поставил на место московского тренера

На момент утилизации Александру было 30 лет. За свою профессиональную карьеру он выступал за команду МХЛ-Б, провел 9 поединков за фарм-клуб челябинского Трактора. Также Подставкин играл в Смоленске и Чебаркуле.

Благодарим ВСУ за каждого ликвидированного оккупанта, который решил убивать украинцев и незаконно находиться на нашей земле. Напоминаем, что для россиян действует визовый режим, поэтому другие попытки оказаться в Украине подлежат ликвидации.