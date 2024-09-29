Соперник Динамо в Лиге Европы дома уступил Вердеру в сумасшедшей рубке

В воскресенье, 29 сентября, состоялся матч между Хоффенхаймом и Вердером в 5-м туре Бундеслиги сезона-2024/2025. Игра завершилась бешеной победой бременской команды.

Хоффенхайм – Вердер 3:4

Голы: Бюльтер 5, 8, Гложек, 12 – Малатини 21, Стаге, 26, 39, 49

Удаление: Нсоки, 18

Хоффенхайм находится в кризисе и имеет всего одну победу всего 1 победу на старте нового сезона Бундеслиги. Вердер не поражает результатами, но держится в середине турнирной таблицы, сообщает 24 канал.

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Безумный камбэк Вердера

Хоффенхайм очень мощно начал матч и почти гарантировал себе положительный результат в этом противостоянии. В первые 12 минут матча "крестьяне" получили преимущество в три мяча.

Бременская команда быстро оправилась после трех пропущенных мячей и начала исправлять ситуацию, этому способствовало удаление игрока Хоффенхайма Стэнли Нсоки. В середине первого тайма Вердер отыграл один гол и уже к свистку на перерыв счет в матче был ничейный 3:3.

В начале второй половины игры "музыканты" сразу пошли в атаку. На 49-й минуте матча вышли вперед, благодаря голу Йенса Стаге, который оформил хет-трик. "Крестьяне" пытались исправить ситуацию, но бременцы смогли выстоять.

В итоге сумасшедшей "перестрелки" Вердер одержал победу и уехал домой с тремя набранными очками.

Напомним, что следующий матч Хоффенхайм сыграет в Лиге Европы, где в домашней игре встретится с киевским Динамо. Дата и время проведения матча – 3 октября, в 19:45 по киевскому времени.