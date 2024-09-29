Хоффенхайм – Вердер 3:4

Голи: Бюльтер 5, 8, Гложек, 12 – Малатіні 21, Стаге, 26, 39, 49

Вилучення: Нсокі, 18

Хоффенхайм перебуває у кризі та має всього одну перемогу всього 1 перемогу на старті нового сезону Бундесліги. Вердер не вражає результатами, але тримається у середині турнірної таблиці, повідомляє 24 канал.

Читайте також Дивовижний гол врятував суперника Динамо від поразки на старті Ліги Європи

Шалений камбек Вердера

Хоффенхайм дуже потужно розпочав матч та майже гарантував собі позитивний результат у цьому протистоянні. В перші 12 хвилин матчу "селяни" здобули перевагу у три м'ячі.

Бременська команда швидко оговталась після трьох пропущених м'ячів та почала виправляти ситуацію, цьому посприяло вилучення гравця Хоффенхайма Стенлі Нсокі. У середині першого тайму Вердер відіграв один гол та вже до свистка на перерву рахунок у матчі був нічийний 3:3.

На початку другої половини гри "музиканти" одразу пішли в атаку. На 49-й хвилині матчу вийшли вперед, завдяки голу Йєнса Стаге, який оформив хет-трик. "Селяни" намагались виправити ситуацію, але бременці змогли вистояти.

У підсумку божевільної "перестрілки" Вердер здобув перемогу та поїхав додому з трьома набраними очками.

Нагадаємо, що наступний матч Хоффенхайм зіграє у Лізі Європи, де в домашній грі зустрінеться з київським Динамо. Дата та час проведення матчу – 3 жовтня, о 19:45 за київським часом.