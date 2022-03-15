Хочу меньше говорить, а больше делать, – Суркис прокомментировал войну в Украине

Президент Динамо Игорь Суркис впервые прокомментировал войну в Украине, которую развязала Россия. Примечательно, что это произошло после критики со стороны ультраса киевского клуба.

Суркис: Сейчас вся наша страна – это герои

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что с первых дней в клубе занялись гуманитарными вопросами – эвакуация женщин и детей, воспитанников ДЮФШ имени Лобановского, финансирование больниц в Киеве, которые помогают раненым, и детских домов, нуждающихся в помощи.

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По словам главы "бело-синих", клуб постоянно финансово помогает в медицинской сфере. В соцсетях киевского клуба регулярно освещается вся правда о войне в Украине.

Игорь Суркис первым публично выразил свою позицию и признал агрессию русской орды. Президент Динамо назвал украинцев героями, приятно удивляющими весь мир.

Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю меньше говорить, а больше делать. Но если нужно при этом еще и говорить, то нет проблем: наш сосед, Российская Федерация, совершил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных. Сейчас вся наша страна – это герои!

– заявил президент Динамо. дней

"Мужество наших военных уже вошло в мировую историю"

"Те, кто на передовой – показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран", – добавил глава.

Игорь Суркис убежден, что победа будет вне Украины. Уже вскоре над украинской территорией воцарится мир, инфраструктура будет восстановлена, а вот человеческие жизни погибших уже никто не вернет.

Президент столичного клуба отметил, что Динамо будет дальше помогать Украине всем возможным.