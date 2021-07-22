Хочу, чтобы Усик разнес Джошуа, – соперник Беринчика поддерживает украинца

Бывший боец UFC Артем Лобов поделился ожиданиями перед поединком Александр Усик – Энтони Джошуа. Ирландский спортсмен российского происхождения будет поддерживать украинца.

Все поддерживают Усика

Артем Лобов на пресс-конференции перед боем с Денисом Беринчиком рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усика и Джошуа. Ирландец признался, что его голос будет за украинца.

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Боец хочет, чтобы украинец разбил соперника из Великобритании и показал, где его место. Лобову нравится стиль бокса Александра, который он показывает в поединках.

Признаюсь честно, буду болеть за Усика. Мне хочется, чтобы он разнес Энтони, чтобы украинец заставил Джошуа промахиваться. Мне нравится Усик. Лично не знаю украинца, но видел интервью с его участием. У Александра интересный стиль, у него есть нужные габариты. Буду болеть за украинца. Думаю, что он должен победить,

– сказал Лобов.

Отметим, что перед поединком мнение Лобова и его следующего соперника украинца Беринчика совпало. Денис тоже считает, что поединок завершится победой Усика.

Ирландец проведет свой поединок с Беринчиком еще быстрее – 24 июля. Противостояние состоится во Дворце спорта в Киеве.