Из капитана команды в клубного водителя: легенда сборной Испании сменил амплуа
Источник:официальный сайт Бетиса
Матч Бетиса против Атлетик Бильбао стал последним в карьере легендарного Хоакина Санчеса. Фланговый полузащитник повешал бутсы на гвоздь в возрасте 41 года.
Клубу удалось попрощаться с легендой на мажорной ноте. Бетис минимально обыграл на выезде соперника из Бильбао 0:1. Хоакин Санчес провел весь матч на скамье запасных гостей.
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Новая роль в клубе
Этот поединок поставил точку в футбольной карьере бывшего полузащитника сборной Испании. Однако полностью от футбола Хоакин не отойдет. Бетис решил оставить легенду в своем клубе и предложил Санчесу интересную работу.
Теперь Хоакин будет клубным водителем команды.
Прессслужба "зелено-белых" уже создала забавную фотографию Хоакина в новой для себя роли.
Хоакин Санчес будет клубным водителем Бетиса / Клубное фото
Отметим, что сезон-2022/2023 для Бетиса закончился на 6 месте в Ла Лиге, набрав 60 баллов в 38 турах. "Зелено-белые" пробились в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон-2023/2024.
Главное о карьере футболиста Хоакина Санчеса а
- Практически всю свою футбольную карьеру провел в родной Испании. Предпринимал свои первые шаги в структуре Бетиса. К главной команде "зелено-белых" присоединился в 2000 году.
- Шесть лет спустя подписал контракт с Валенсией, за которую отыграл 5 лет.
- После чего поиграл два года в Малаге.
- Летом 2013 впервые покинул испанский чемпионат и стал футболистом Фиорентины. В Серии А играл два года и уже в 2015 вернулся в Бетис.
- В последнем для себя сезоне-2022/2023 сыграл 30 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.
- В общей сложности провел в карьере 847 поединков (622 в Ла Лиге и сравнялся с рекордсменом Андони Субисарретой, а также установил рекорд среди полевых игроков) во всех турнирах – 112 мячей и 103 результативных передачи.
- В футболке Бетиса Хоакин отыграл 488 встреч, в которых забил 65 голов и 46 раз отдавал голевые передачи на партнеров по команде.
- Имеет 51 сыгранный матч за сборную Испании (4 гола). За карьеру получил три титула.