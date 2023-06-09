Клубу удалось попрощаться с легендой на мажорной ноте. Бетис минимально обыграл на выезде соперника из Бильбао 0:1. Хоакин Санчес провел весь матч на скамье запасных гостей.

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Новая роль в клубе

Этот поединок поставил точку в футбольной карьере бывшего полузащитника сборной Испании. Однако полностью от футбола Хоакин не отойдет. Бетис решил оставить легенду в своем клубе и предложил Санчесу интересную работу.

Теперь Хоакин будет клубным водителем команды.

Прессслужба "зелено-белых" уже создала забавную фотографию Хоакина в новой для себя роли.



Хоакин Санчес будет клубным водителем Бетиса / Клубное фото

Отметим, что сезон-2022/2023 для Бетиса закончился на 6 месте в Ла Лиге, набрав 60 баллов в 38 турах. "Зелено-белые" пробились в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон-2023/2024.

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