На х*ю мы вертели ваши планы и "операции", – Динамо обратилось к министру Шойгу

Киевское Динамо у себя в твиттере выпустило заявление, адресованное оккупационным российским войскам. Ответ киевлян оказался точно в цель.

Официальная страница столичного клуба эффектно ответила военному преступнику и по совместительству министру обороны России на его упреки о том, что кафиры собираются продолжить свое позорное нападение на Украину.

К слову Пока ты, Дзюба, с*ка, молчишь, убивают мирных людей Украины, – Миколенко к футболистам России

"На х** мы крутили ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию! Украина – нация непокоренных", – сообщило Динамо.

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