Ломаченко не заинтересовал: в Саудовской Аравии анонсировали бой непобежденных топ-звезд бокса

Саудовские шейхи решили шокировать мир еще одним потрясающим поединком. Встреча на ринге Дэвина Хэйни и Джервонты Дэвиса может состояться уже в этом году.

Глава Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что планирует организовать один из самых ожидаемых поединков. Промоутеры боксеров уже получили предложения от саудитов.

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Более того, поединок суперзвезд бокса планируют провести уже в этом году.

Хочу пригласить Дэвиса и уже написал Геймону (промоутер Джервонты – 24 Канал): "Сделаем это, брат". Хочу увидеть и Хейни в своей стране. Попробую организовать их бой в 2024-м,

– заявил Турки Аль аш-Шейх.

Отметим, что в настоящее время боксеры представляют разные весовые дивизионы. Бывший абсолютный чемпион Дэвин Хейни освободил свои пояса и успел провести дебютный бой в первом среднем весе. Американец легко победил Реджиса Прогрейса и забрал титул чемпиона WBC.

Девис в прошлом году победил звездного Райана Гарсию в рамках легкого дивизиона и защитил титул регулярного чемпиона WBA.

Примечательно, что саудиты не заинтересовались Василием Ломаченко, который хотел провести реванш против Хейни. Раньше среди вероятных соперников Ломы неоднократно назывался Дэвис. Однако очевидно, что любители бокса больше хотят увидеть поединок Джервонты против Хейни.

Напомним, что именно Турки Аль аш-Шейх занимался организацией боя за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Саудовские промоутеры сумели быстро договориться с привередливым "Цыганским королем". Поэтому нет сомнений, что они сумеют организовать еще один супербой.