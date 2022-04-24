Хэй прогнозирует возвращение Фьюри на ринг ради боя против победителя дуэли Усик – Джошуа

Тайсон Фьюри успешно защитил титул чемпиона в тяжелом весе по версии WBC. Британский боксер заверил, что бой против Диллиана Уайта поставил точку на его карьере.

Хэй: Чтобы имя Тайсона занесли в учебники бокса, нужен еще один бой

Тайсон Фьюри не стал ждать поединка Энтони Джошуа – Александр Усик. Победитель этого реванша мог выйти на ринг против британцев. Но "Цыганский король" заявил об окончании карьеры.

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Победа нокаутом над Диллианом Уайтом стала последней для Фьюри. Однако многие считают, что Тайсон вернется на ринг. В этом уверен бывший чемпион мира по двум весовым категориям Дэвид Хэй.

Он убежден, что Фьюри проведет еще бой против победителя дуэли Усик – Джошуа. Только этот поединок поставит точку на карьере британского боксера.

Фьюри в бою с Уайтом не выглядел так, словно ему надоело боксировать. Чтобы имя Тайсона занесли в учебники бокса, нужен еще один бой. Он был большим фаворитом, если бы встретился с победителем реванша Джошуа – Усик. Это последний оставшийся большой бой. У Фьюри есть время расслабиться. Он вернется,

– заявил Уайт.

Напомним, что реванш между Усиком и Джошуа должен состояться летом 2022-го. Промоутер Энтони заявил, что поединок состоится 23 июля. Поединок может принять Саудовская Аравия.

Фьюри на мажорной ноте простился с профессиональным рингом

В ночь с 23-го на 24 апреля Фьюри в шестом раунде отправил в нокаут Уайта. Тайсон полностью доминировал на ринге.

"Цыганский король" апперкотом попал в подбородок оказавшегося на канвасе соперника. Диллиан старался встать на ноги, чтобы продолжить встречу, но Тайсон приложился по оппоненту.

Фьюри защитил чемпионский титул.