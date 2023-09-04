Дикая история: игрока сборной Панамы застрелили из такси днем посреди города

Хилберто Эрнандес пал жертвой уличной перестрелки. Забивной центрбек оказался в роковом месте, когда злоумышленники открыли огонь из машины.

Этой ночью в Панаме произошла трагедия с участием футболиста. Около 15.00 по местному времени погиб игрок местной сборной Хилберто Эрнандес.

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Трагедия произошла в городе Колонн. Двое вооруженных людей вызвали такси и попросили отвезти на место назначения. Вдруг ребята из авто открыли окно и начали стрелять по толпе.

Из-за уличной перестрелки в результате пулевых ранений уже в больнице погиб Хилберто, еще семеро были ранены. Самые злоумышленники были задержаны.

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На момент смерти Эрнандесу было 26 лет, он выступал за местную команду Индепендьенте на позиции центрального защитника. Игрок был до сих пор результативным – 7 голов в 32 играх. Также Хилберто успел дебютировать за сборную Панамы, сыграв два матча.