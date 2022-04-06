Хет-трик Бензема помог Реалу "похоронить" Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов: видеообзор

Челси и Реал 6 апреля сошлись в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Карим Бензем стал обидчиком команды Тухеля в дождливом Лондоне.

Челси – Реал 1:3

Голы: Хаверц, 40 – Бензема, 21, 24, 46

Реал с трудом пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. На своем пути мадридцы выбили ПСЖ во главе с Мбаппе и Месси. "Королевскому клубу" удалось по итогам двух матчей продолжить борьбу за трофей – 3:2.

Путевка в 1/4 финала далась легче Челси. Лилль пытался сразиться с лондонцами, но подопечные Томаса Тухеля не дали сопернику шанса – 1:4, пишет 24 канал.

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Уже в стартовой 10-минутке гости могли открыть счет в матче. Винисиус из пределов штрафной проверил на прочность каркас ворот Челси.

Уже через пять минут отличный ответ продемонстрировали футболисты Тухеля. Челси заработал стандарт на углу штрафной. К мячу подошел Джеймс, но после его хорошего удара не менее яркий сэйв выдал Куртуа.

На 21-й минуте Реал вышел вперед. Винисиус избежал офсайда после классной передачи Бензема, протянул мяч в штрафную и отдал в ответ на Карима. Француз ударом головой пробил мимо голкипера – 0:1.

Видео гола Бензема

Не прошло и пяти минут, как "Королевский клуб" сделал счет 0:2. Вновь в центре внимания оказался Бензема. Карим обычно головой успешно замкнул передачу от Модрича. В этот вечер французский нападающий Реала просто издевался над центральными защитниками Челси.

Видео второго мяча Бензема

Карвахаль оказался в убийственной позиции перед воротами, но с хилым ударом справился Куртуа. Мяч за пределы поля выбил защитник Челси, разрядив ситуацию.

Силва неплохо сыграл на втором этаже, но пробил чуть выше ворот.

Жоржинью сделал заброс в штрафной Реала, который головой результативно замкнул Хаверц – 1:2. Челси к перерыву отквитало один мяч.

Челси забил первый свой гол в матче: смотрите видео

Почти сразу Бензем мог оформлять хет-трик, но как следует не приложился к мячу.

До 15-минутного отдыха команды больше не забивали.

Не успел комментатор матча назвать составы команд, как Бензема забил свой третий гол во встрече. Вратарь Челси Менди вышел вдали от ворот, неудачно отдал на защитника. Мяч перехватил Карим и легко закатил его в пустые владения соперника – 1:3.

Видео третьего гола Бензема

Уже в следующей атаке могли забивать хозяева. Но с выстрелом Аспиликуэты справился Куртуа. Бельгиец продемонстрировал чудеса на линии ворот, кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

Лукаку и Маунт упустили отличные возможности сократить отставание Челси в счете. Но в первом моменте не хватило точности, а во втором с выстрелом справился вратарь "сливочных".

Реал обыграл Челси в дождливом Лондоне – 1:3. Бензема – страшный сон голкипера лондонского клуба.

Ответный матч в Мадриде состоится 12 апреля.