В Херсонской области погиб серебряный призер чемпионата Европы по шаровой стрельбе Иван Бидняк

В Херсонской области 20 апреля погиб серебряный призер чемпионата Европы по шаровой стрельбе 36-летний Иван Бидняк. Об этом сообщили в НОКе.

Вечная память Герою

В составе сборной Украины Иван выступал на чемпионатах мира и Европы. В 2012 году на чемпионате Мира по шаровой стрельбе в упражнении ПП-3 он занял 7-е место и завоевал для Украины первую лицензию на Олимпийские игры-2012.

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В 2013 году на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия украинец получил серебряную награду. А в командном турнире вместе с Романом Бондаруком и Александром Петривым завоевал "бронзу".

Он родом из Днепропетровской области, когда началось широкомасштабное наступление, он вернулся с работы в Европе домой и встал в ряды ВСУ. Он погиб от вражеского шара, выполняя боевое задание,

– сообщил его близкий друг.

В Днепре у Ивана остались жена и шестилетний сын.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам украинского Героя!