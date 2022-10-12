Хейни отреагировал на возможность проведения чемпионского боя против Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни не исключает возможности того, что он проведет бой против украинца Василия Ломаченко. Хотя, когда Ломаченко владел чемпионскими поясами, то бой против Хейни он так и не провел.

Хейни достаточно долго пытался провести бой против Ломаченко в 2019 и 2020 годах. Ведь в то время украинец был чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а затем выиграл чемпионский пояс по версии WBC. Однако организовать такое сражение не удалось. Ведь Ломаченко был сфокусирован на том, чтобы получить звание абсолютного чемпиона мира, и для этого ему не хватало пояса по версии IBF, которого в Хейне в то время не было.

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Так что в 2019 году WBC пришлось пойти на определенные уловки, чтобы Хейни таки получил чемпионский пояс. В организации решили создать звание "франчайзингового чемпиона", которым и наградили Ломаченко. А после этого Хейни выиграл титул "временного" чемпиона WBC, а впоследствии стал и постоянным.

Переходный абсолютный чемпион

17 октября 2020 года Ломаченко провел бой против Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. И проиграл решением судей. Именно Лопес стал абсолютным чемпионом в легком весе.

27 ноября 2021 года Лопес проиграл Джорджу Камбососу свои чемпионские пояса, а затем и звание абсолютного чемпиона мира.

5 июня 2022 года Хейни победил Камбососа и отобрал у него чемпионские пояса.

15 октября (ночь на 16 октября в Украине) боксеры проведут бой-реванш. Ломаченко же свое сражение против Джемейна Ортиса проведет 29 октября. В случае победы не исключено, что Хейни будет драться против Ломаченко.

Бой против Ломаченко

Сам Хейни заявил, что сейчас полностью сосредоточен на бою против Камбососа. И его цель – защитить свои чемпионские пояса в бою. Что касается Ломаченко, то если ему представится возможность провести с ним бой, то он не будет заставлять его ждать.

"Это не в моем стиле. Мне действительно безразлично, заставлять его ждать или не заставлять его ждать. Сейчас я в основном сосредоточен на Камбососе, а потом, если это будет иметь смысл и если я смогу уложиться в вес. Бокс – нечестная игра. Я не думаю "он заставил меня ждать, поэтому я заставлю его ждать". Я хочу устроить самое большое сражение. Я забочусь о наследии и о том, чтобы все это имело смысл", – заявил Хейни.

Но может оказаться так, что бой Ломаченко – Хейни не удастся организовать. Все потому, что американский боксер раздумывает над тем, чтобы подняться выше в весовой категории. Тогда он освободит свои чемпионские пояса, за которые и будут соревноваться остальные боксеры в легком весе.