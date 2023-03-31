Хейни не пожал руку Ломаченко на пресс-конференции: демонстративное видео

Василий Ломаченко и Девин Хейни приняли участие в пресс-конференции перед поединком. Американец публично продемонстрировал свое неуважение к украинскому сопернику.

Хотя во время интервью Дэвин Хэйни отмечал уровень Василия Ломаченко и не умалял его заслуги в боксе. Украинец первым пришел в зал на пресс-конференцию и уже разместился на своем месте.

Стоит увидеть УПЦ МП одобрила бы: Ломаченко пришел на дуэль взглядов с Хейни в футболке с Иисусом - видео

Полное игнорирование украинского соперника

А американский боксер вторым пришел на официальное событие. Хейни вошел в зал, пожал руку Бобу Арума, а вот Ломаченко не подал руки. Хотя Василий сидел на соседнем кресле у президента Top Rank.

Украинец никак не отреагировал на такое игнорирование соперника.

Хейни не пожал руку Ломаченко: смотрите видео

Отметим, что Ломаченко пришел на пресс-конференцию в футболке с Иисусом, который имел разъяренное лицо, чем изрядно вызвал возмущение украинских поклонников бокса и в целом большого количества украинцев. Многие уверены, что так он еще раз проявил свою любовь к УПЦ МП и выразил поддержку московским попам, которых 29 марта выселяли из Киево-Печерской Лавры.

Также боксеры провели первую битву взглядов, не отличившуюся какими-либо инцидентами. Все прошло спокойно и без скандалов.

К слову. Поединок за абсолют в легком весе между Ломаченко и Хейни состоится 20 мая на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе.