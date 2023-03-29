Битва боксерских IQ: первые комментарии Хейни и Ломаченко после объявления боя

Уже 20 мая Василий Ломаченко попытается забрать у Дэвина Хейни звание абсолютного чемпиона мира по легкому весу. Поединок состоится на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе.

Боксеры поделились впечатлениями от предстоящего противостояния. А промоутерская компания Top Rank обнародовала не только постер боя, но и красивый промо в шахматном стиле.

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Ломаченко: Моя цель – абсолютное чемпионство в легком весе

Ломаченко публично назвал свою задачу на предстоящий поединок против Хэйни. Василий отметил, что с уважением относится к сопернику, но хочет отобрать его пояса.

Это будет вторая попытка украинца стать абсолютным чемпионом мира по легкому весу. С первого раза сделать это Ломаченко не удалось. В 2020-м он проиграл Теофимо Лопесу, а впоследствии отказался от боя с отобравшим у Теофимо титулы Джорджем Камбососом из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Теперь же чемпионскими поясами владеет Дэвин Хейни, дважды победивший австралийца.

Моя цель – абсолютное чемпионство в легком весе, а Хэйни – тот боксер, обладающий всеми титулами. Я уважаю его боксерский интеллект и очень жду этого противостояния,

– заявил Ломаченко.

Хейни: 20 мая покажу миру, что я лучший боец планеты

Хейни тоже не стал ждать со своими первыми впечатлениями после официального объявления о поединке. Девин подчеркнул, что 20 мая все на планете увидят, что он лучший боксер мира.

"Ломаченко – хороший боец и будущий кандидат на попадание в Зал славы. Хотя он не дал мне возможности сразиться за титул в 2019 году, когда я вызвал его на бой, я не буду мелочным. Это бой, который болельщики действительно хотят увидеть, поэтому я сделал так, чтобы он состоялся», – сказал будущий соперник Ломаченко.

Я стал вдвое сильнее после реванша с Камбососом, и верите или нет, но чем лучше мой соперник, тем лучше я сражаюсь. Я знаю, что у Ломаченко очень высокий боксерский IQ, но 20 мая покажу миру, что я лучший боец планеты. Я готов защитить свой статус абсолютного чемпиона в сокрушительной манере,

– добавил американец.

В этом поединке украинцы будут явно болеть против своего земляка. Но в этом виноват сам Ломаченко, продолжающий зашквариваться с публикациями в инстаграмме о своей любви к московским попам. Отметим, что 29 марта проходит выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, где среди толпы был замечен украинский чемпион мира по боксу Александр Усик.