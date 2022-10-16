Хейни победил Камбососа и сохранил чемпионские пояса: согласился ли он дать бой Ломаченко

Американский боксер Дэвин Хейни сохранил за собой звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе. Он победил в бою-реванше австралийца Джорджа Камбососа.

Это было второе сражение между боксерами в 2022 году. Первый они провели 5 июня в Мельбурне, где Хэйни победил единогласным решением судей и отобрал у Камбососа чемпионские пояса и звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе. В ночь на 16 октября они провели бой-реванш.

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Второй поединок между боксерами тоже прошел в Мельбурне. И тоже закончился победой Хэйни. Бой длился все 12 раундов, а американец одержал победу единогласным решением судей – 119:109, 118:110 и 118:110.

Именно Хейни держит чемпионские пояса, которые так стремится получить украинец Василий Ломаченко. И американский боксер это знает. При этом Хейни в свое время добивался боя с Ломаченко, когда тот был чемпионом мира, но так и не получил возможности провести бой.

Еще перед вторым боем против Камбососа Хейни заявил, что ему безразлично, с кем драться, главное, чтобы это были топовые боксеры. И если это будет Ломаченко, то он готов дать ему бой и не заставлять соперника ждать. Это он подтвердил и после защиты чемпионского звания. Хотя на прямой вопрос, планирует ли он дальше биться против таких боксеров, как Ломаченко или Джервонта Дэвис, воздержался от имен конкретных бойцов

"Неважно, кто это будет. Мы хотим сразиться с лучшими бойцами мира. Я считаю, что я лучший боец в мире. Кто бы ни был следующий, приведите его", – заявил Хейни.

Пока Ломаченко готовится к своему следующему бою – 29 октября против Джемейна Ортиса.