Хейни против Камбососа: кто фаворит в битве за звание абсолютного чемпиона

В Австралии должен состояться бой-реванш за четыре пояса в легком весе – Дэвин Хейни сойдется с Джорджем Камбососом. Рассказываем, кто имеет больше шансов в поединке.

Уже 15 октября, в ночь с субботы на воскресенье, состоится топовое сражение в легком весе. В Мельбурне на теннисном корте "Род Лейвер Арена" Дэвин Хейни сойдется с Джорджем Камбососом, пишет 24 канал.

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Соперники уже встречались в июне этого года. Тогда Хейни победил австралийцы и стал чемпионом мира в легком весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring.

Теперь же боксеров ожидает реванш за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Между тем букмекеры определили своего фаворита.

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Согласно их котировкам, Хейни является явным фаворитом поединка. Коэффициент на повторный триумф американца составляет 1,12. На реванш Камбососа можно поставить за 7,20, а ничью – 24,00.

При этом букмекеры не верят в досрочное завершение боя. Достоверность того, что поединок пройдет все 12 раундов, составляет 1,36, тогда как обратный вариант – 3,00.

Потенциальный соперник Ломаченко

Отметим, что победитель этого боя является вероятным следующим соперником для украинца Василия Ломаченко. Украинец намерен вернуть пояса WBA, WBO и WBC, которыми он владел раньше.

Правда, сам Ломаченко должен сойтись с Джемейном Ортисом 29 октября. Да и не факт, что Хэйни выйдет в ринг против Василия.

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В случае повторной победы над Камбососом у Девина планы повыситься в более тяжелую категорию. Тогда пояса станут свободными, и украинец станет одним из претендентов на них.