Севилья перехватила у Жироны тренера: кто возглавил титулованный испанский клуб

Хавьер Гарсия Пимьента назначен на должность главного тренера Севильи. В феврале 2024 года им якобы интересовалась Жирона.

Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента официально стал новым главным тренером испанской Севильи. 49-летний испанский специалист подписал контракт с клубом по схеме один год с возможностью продления контракта еще на один сезон.

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Севилья получила очередного нового главного тренера

В прошлом сезоне Севилья финишировала в нижней части таблицы. Новому наставнику придется работать в условиях нестабильной экономической ситуации с акцентом на молодежь.

Андалузский клуб в последнее время не отличается стабильностью, если речь идет о тренерах. В 2023 году команду поочередно возглавляли четыре специалиста – Хорхе Сампаоли, Хосе Луис Мендилибар, Диего Алонсо и Кике Санчес Флорес.

В течение последних 2,5 лет Гарсия Пимьента тренировал Лас-Пальмас. В прошлом году с "желтыми" он занял второе место в Сегунде, что позволило команде подняться в классе. В этом сезоне Лас-Пальмас под руководством Гарсии Пименты финишировал 16-м в Ла Лиге.