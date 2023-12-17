"Под защитой Залужного": Харлан поделилась крутым фото с Главнокомандующим ВСУ

17 декабря 2023, 16:24
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Инстаграм Ольги Харлан

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан опубликовала новую фотографию с Валерием Залужным. Титулованная спортсменка похвасталась шапкой с важной надписью.

Гордость Украины Ольга Харлан продемонстрировала поддержку Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному. В последнее время в адрес военачальника сыпалось немало критических стрел.

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Легендарная спортсменка одела шапку с надписью: "Под защитой Залужного" и изображением малыша Йода – символ борьбы добра со злом.

Надпись на шапке соответствует действительности. Даже самым сильным требуется защита и поддержка. Сила в единстве,
– подписала публикацию Харлан.

Валерий Залужный и Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan

  • Напомним, что ранее Ольга Харлан подарила Валерию Залужному саблю, которой она фехтовала против россиянки Смирновой на ЧМ в Италии
  • Валерий Федорович тоже не отпустил Ольгу с пустыми руками. Главнокомандующий ВСУ подарил фехтовальщице флаг Украины со своим автографом.
  • Также олимпийская чемпионка сделала мощный донат для ВСУ, выставив на аукцион. именную куклу Барби.
Автор: Сергій Шаховець