Харлан показала, как выглядит ее родной район в Николаеве после обстрелов оккупантов

В ночь на 23 апреля оккупанты нанесли очередные удары по Николаеву. Именно в этом городе родилась и долго проживала известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан.

Харлан поделилась жуткими кадрами

На своей странице в инстаграме Харлан показала последствия обстрелов родного района в Николаеве. Спортсменка заявила, что испытывает ненависть к "русскому меру".

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Николаев. Это район, где я выросла. Родилась там. Ходила в школу. Это было сегодня утром. И сейчас идет обстрел. В эту самую секунду,

– написала Ольга.



Оккупанты разрушили родной район спортсменки / Фото из инстаграма Харлан

Следующее фото она добавила со словом "ненавижу".

22 апреля в Николаевской области 8 человек получили ранения в результате обстрелов. Детей пострадавших нет.

С начала полномасштабной войны России против Украины в Николаеве погибли 87 человек. Кроме этого, 399 раненых, среди них – трое детей.

Родные фехтовальщицы проживали в Киеве. К счастью, им удалось эвакуироваться и уехать за границу.