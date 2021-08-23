Хаос в Ницце: десятки фанатов выбежали на поле, пытаясь побить футболистов Марселя – видео

Матч 3 тура французской Лиги 1 между Ниццей и Марселем был остановлен на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев. Причина – беспорядки с участием болельщиков Ниццы.

Не выдержали нервы у всех

В ходе второго тайма фанаты Ниццы начали швырять на поле бутылки. Одну из бутылок поднял полузащитник Марселя Димитри Пайе и бросил ее обратно на трибуны. После этого на поле выбежали болельщики.

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При этом сдали нервы и у главного тренера Марселя Хорхе Сампаоли, напавшего на защитника Ниццы Жан-Клера Тодибо. Впрочем, аргентинского специалиста смогли утихомирить Пайе и его тренерский штаб.

Аргентинский наставник вместе с президентом "провансальцев" приняли совместное решение о том, что на поле их команда не вернется. Игра была отложена. Ждем разбирательств со стороны дисциплинарной комиссии Лиги 1.

Видео массового побоища в матче Ницца – Марсель

Последствия драки

Массовой драки удалось избежать, но на видео попал момент, на котором один человек (предположительно сотрудник Марселя, так как у всех представителей делегации гостей были оранжевые манишки) бьет в лицо болельщика из сектора хозяев. Ouest France сообщило, что одного зрителя забрали со стадиона на носилках.

RMC Sport сообщает о том, что три футболиста Марселя получили повреждения во время инцидента – помимо Пайета (у него на спине обнаружена царапина) это Гендузи и Луан Перес. Позже в соцсетях появились их фотографии с покрасневшими следами удушения на шее.

Ницца – Марсель 1:0 (прерван на 75 минуте)

Гол: Дольберг, 49