"Это пенальти, красная карточка и удаление": легенда Динамо сожалеет, что работал в России

Александр Хацкевич почти 14 лет своей карьеры провел в структуре киевского Динамо. 6 лет он являлся тренером, среди которых 2 возглавлял главную команду киевлян, а также 7 с половиной провел в качестве футболиста.

В августе 2019 Александр Хацкевич в последний раз покинул киевское Динамо. После этого он работал в "запоребриковом" чемпионате и на Кипре.

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Работа в России была ошибкой

В настоящее время белорусский специалист остается без работы, после того, как в октябре 2022 года был уволен из кипрской Кармиотиссы. Александр Хацкевич рассказал о своем этапе в тренерской карьере после ухода из Динамо и заявил, что сожалеет о принятии плохого решения, когда уехал в Россию, пишет 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.

Работа в Роторе и кипрской Кармиотиссе была ошибкой? Что касается первой командочки: да, я признаю свою ошибку. Если говорить на футбольном языке, это пенальти, красная карточка и удаление, и говорить о них больше не хочу. Это меня сильно выбило. Не хочу ничего говорить о той стране и даже вспоминать, что я там работал.



Что касается Кармиотиссы – здесь ситуация другая. По футболу, подбору футболистов, условиям труда и росту – все в клубе было на очень хорошем уровне. Я пришел в команду после пяти игр. Да, у клуба был неудачный старт, решили поменять тренера – такое бывает в футболе. Но после моего ухода Кармиотисса сменила еще четырех или пятерых тренеров. Там проблема не в тренерах, а в том, что президент оказался совсем нефутбольным человеком.

– сказал Хацкевич

Также легенда Динамо рассказал, что считает именно Украину своим домом, поэтому обязательно вернется в Киев, но пока не может этого сделать, потому что имеет "определенные ограничения в перемещении не в страны Евросоюза".

. В составе киевского Динамо Александр Хацкевич во время карьеры футболиста сыграл 216 матчей, в которых забил 36 голов и завоевал 12 титулов. Во главе первой команды киевлян провел 105 поединков, из которых выиграл 62, а также 24 команда сыграла вничью. За это время Динамо дважды триумфовало в Суперкубке Украины.