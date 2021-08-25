Хачериди выиграл суд против Динамо на миллион долларов

Украинский защитник Евгений Хачериди выиграл суд против белорусского футбольного клуба Динамо из Бреста. Клуб теперь должен выплатить футболисту компенсацию.

Хачериди покинул брестское Динамо в январе 2021 года. Всего в команде он пробыл один сезон, сыграв лишь в 21 матче.

Покинул команду Хачериди досрочно. По данным юридической компании Iskor, которая и представляла интересы Хачериди, все из-за нарушения клубом контрактных обязательств. Уже после этого Хачериди и обратился в суд о выплате компенсации.

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Суд встал на сторону Хачериди и удовлетворил его иск. Поэтому белорусский клуб вынужден заплатить Хачериди компенсацию. О какой именно сумме идет речь – неизвестно. Издание Zerkalo.io пишет, что речь идет о миллионе долларов.

Стоит отметить, что у Хачериди были проблемы в клубе из-за смены собственника. Он пришел в команду, когда ею владел бизнесмен Александр Зайцев. Но впоследствии он передал управление командой городским властям Бреста. Клуб, фактически, сменил юридическое лицо. Новые владельцы настаивали, что все вопросы по контракту Хачериди должен решать именно с бизнесменом, который пригласил его в клуб. В то же время представители футболиста считали, что рассчитываться по старым обязательствам должно новое юридическое лицо, поскольку оно стало спортивным правопреемником, унаследовавшим как турнирные достижения, так и финансовые обязательства бывшего субъекта.

В итоге палата по разрешению споров ФИФА встала на сторону украинца, обязав компенсировать убытки новых владельцев клуба.

Отметим, что у белорусского клуба, вероятно, остается возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Полный текст заявления юридической компании Iskor относительно судебного процесса

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Евгения Хачериди к ФК Динамо Брест. В начале 2021 года известный украинский защитник Евгений Хачериди в одностороннем порядке расторг контракт с ФК Динамо Брест из-за нарушения клубом контрактных обязательств. Далее со стороны футболиста последовал иск о выплате компенсации, который, вскоре, был доволен ФИФА. Государственный футбольный клуб Динамо Брест теперь должен компенсировать Евгению ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. Специалисты адвокатского бюро Iskor представляли интересы Евгения Хачериди на протяжении всего процесса.