Гвоздик сказал, что попробует себя в футболе, – Усик

Александр Усик дебютирует в футболе. После чего на футбольное поле может выйти другой боксер – Александр Гвоздик.

Усик: Мы разговаривали с ним по этому поводу

Александр Усик может стать примером для Гвоздика, который летом 2020-го объявил о завершении карьеры боксера. Однако последний заявил, что хотел бы попробовать свои силы в футболе, хотя не увлекается этим видом спорта.

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Усик добавил, что между боксерами был разговор относительно дебюта Гвоздика на футбольном поле: "Да, мы разговаривали с Александром по этому поводу. Все замечательно. СМИ разговаривают – это круто. Почему бы и нет? Александр провел великолепную профессиональную карьеру, стал чемпионом мира. Сейчас у него закончилось желание делать то, что он делал. На протяжении всей жизни в боксе".

"Есть возможность – надо пробовать"

Бывший чемпион мира не очень хорошо играет в футбол, но готов выйти на футбольное поле. Усик откровенно рассказал, что его мастерство на уровень слабее игры профессиональных футболистов. Но, если есть шанс, то почему бы не его не использовать.

Он мне сам говорил, что не очень хорош в футболе. Но я, говорит, попробую. Почему бы и нет? Есть возможность – надо пробовать, не надо стесняться, обращать внимание на критику. Ничего страшного, что мы слабее профессиональных футболистов. Зато у нас желание огромное,

– добавил Александр Усик.

Последний раз Гвоздик выходил на ринг в октябре 2019-го. Украинец в 10-м раунде проиграл россиянину Артуру Бетербиеву техническим нокаутом.

Для Александра это поражение стало первым в 17-ти поединках.

Дебют Усика в футболе за Полесье может состояться 3 февраля в игре против Вереса на турнире Winter Cup. Соревнования между клубами первой лиги и УПЛ примет Турция.