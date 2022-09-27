Гвоздик рассказал, почему бы согласился на бой с российскими боксерами даже несмотря на негативную реакцию

Украинский боксер Александр Гвоздик сейчас готовится к возвращению в ринг после трехлетнего перерыва. Он пока не знает с кем и когда будет боксировать. Однако заявил, что если бы поступило предложение провести бой против российских боксеров, то согласился бы на него.

В октябре 2019 года Гвоздик провел бой против россиянина артура бетербиева. Это был объединяющий поединок, где украинец выставил свой чемпионский пояс WBC. Но он проиграл техническим нокаутом. Летом 2020 года Гвоздик объявил об окончании профессиональной карьеры, занявшись бизнесом. Но потерял его из-за войны. Теперь готовится вернуться в ринг. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью сайту 24 канала.

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Именно россиянин бетербиев владеет тремя чемпионскими поясами в полутяжелом весе – WBC, IBF и WBO. Еще один россиянин дмитрий бивол владеет поясом WBA. И Гвоздик заявил, что согласился бы с ними на бой. Даже если бы такое сражение вызвало негативную реакцию у украинских болельщиков.

"А почему это должно восприниматься с негативом? Я с ним иду отдыхать на моря? Я иду в ринг для того, чтобы его бить. Почему это должно восприниматься украинскими болельщиками с негативом?", – заявил Гвоздик.

Он откровенно признается, что в таких боях видит возможность заработка, как и любой другой профессиональный боксер. А вопросом о вероятных отстранениях российских спортсменов должен заниматься не он, а соответствующие организации.

"Я иду его бить. Если я из этого заработаю, то в чем проблема? А если он заработал? Если не я, то он заработает с кем-то другим. Я не понимаю... Я понимаю, за что их надо отстранить. Да, я уже говорил, что это сложный вопрос, потому что есть некоторые люди, которые иммигрировали уже давно, и я не имею такого права рассуждать, правильно ли это или нет. Но боксировать против него – я не понимаю, в чем здесь проблема. Не я, так будет кто-то другой. Если это проблема для кого-то, то это должен быть вопрос ассоциациям и организациям", – рассказал Гвоздик.

Пока же боксер готовится к возвращению в профессиональный ринг. Ни даты боя, ни потенциального соперника у Гвоздика пока нет.