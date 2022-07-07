Гвардиола подарил военным мяч с автографами игроков МанСити и пожелал миру Украине

Пеп Гвардиола продолжает открыто поддерживать украинский народ в войне против России. Главный тренер Манчестер Сити получил подарок от наших бойцов и сделал ответный презент.

Гвардиола: Надеюсь, эта война скоро закончится

Бывший функционер Карпат Олег Смалийчук направил Пепу Гвардиоли мяч, который он вместе с украинскими военными сыграл в футбол. После игры защитники поставили свои подписи.

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Испанский наставник МанСити наконец-то получил презент от украинцев. Тренер английского клуба записал обращение, в котором признался, что такой презент его очень взволновал.

Поэтому испанец решил отблагодарить бойцов той же монетой. Гвардиола отправит военным мяч с автографами всех футболистов "горожан", которые в сезоне-2021/2022 оформили чемпионство в АПЛ. Среди них есть и украинский легионер Александр Зинченко, которого Пеп от 24 февраля активно поддерживал.

Гвардиола добавил, что верит в победу Украины и окончание войны против российского врага.

Я тоже хочу отправить тебе мяч. Надеюсь, он до тебя дойдет. Когда получишь его, пришли мне еще одно видео. Этот мяч для тебя и твоих друзей подписали все игроки Ман Сити, выигравшие последний чемпионат Англии. Конечно, я желаю вам всего лучшего. Надеюсь, эта война скоро закончится и вы вернетесь к нормальной жизни, к своим близким,

– сказал Гвардиола.

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Напомним, что ранее Гвардиола критиковал трусливую позицию НАТО. Еще в начале марта испанский наставник заверил, что уже поздно пытаться найти мирное решение в войне между Украиной и Россией.

Пеп работает с английским грандом с июля 2016 года. За это время 51-летний испанский наставник привел МанСити уже к 11 трофеям.

Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года. В общей сложности "горожане" провели уже под руководством Гвардиолы 351 матч.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.