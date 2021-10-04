Гвардиола и Анчелотти попали в оффшорное расследование Pandora Papers

Международный консорциум журналистов опубликовал список известных личностей, которые причастны к оффшорным схемам. В расследовании Pandora Papers оказались наставники Манчестер Сити и Реала Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти соответственно.

Оффшоры Гвардиолы

Гвардиола не декларировал в Испании доход, который получил за два сезона в катарском клубе Аль-Ахли в конце карьеры футболиста.

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Сообщается, что Гвардиола связан с панамской компанией Repox Investments, которая основана в феврале 2007 года. Ее предложил создать банк Андорры, чтобы защитить личность тренера как владельца банковского счета.

Тренер украинца Александра Зинченко вложил в банк деньги в 2003 году. Аль-Ахли платил испанцу более 2 миллионов евро за сезон.

Зарплата Гвардиолы хранилась в банке Андорры, счет в котором открыли из-за невозможности получить вид на жительство в той стране, где он не будет платить налоги.

Гвардиола выбрал Андорру как страну с самой благоприятной фискальной системой.

Поэтому и создали компанию Repox Investments, чтобы скрыть настоящего владельца средств в Андорре.

С 2007 до 2012 года Гвардиола возглавлял Барселону и скрыл 500 тысяч евро от налоговой инспекции Испании. Счет в банке Андорры был закрыт в 2012 году, когда в Испании объявили временную налоговую амнистию.

Оффшоры Анчелотти

В расследовании журналистов фигурирует тренер мадридского Реала Карло Анчелотти. Наставник украинца Андрея Лунина – единственный бенефициар компании Vapia Limited с Британских Виргинских островов, которая управляет имиджевыми правами на 25 миллионов евро.

Ранее итальянец частично признал вину по делу о неуплате 1 миллиона евро налогов и согласился отдать деньги. Речь идет о двух налоговых преступлениях в 2014 и 2015 годах. Тренер был должен 1,46 миллиона евро.