Офшори Гвардіоли

Гвардіола не декларував в Іспанії дохід, який отримав за два сезони в катарському клубі Аль-Ахлі наприкінці кар'єри футболіста.

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Повідомляється, що Гвардіола пов'язаний з панамською компанією Repox Investments, яка заснована у лютому 2007 року. Її запропонував створити банк Андорри, щоб захистити особистість тренера як власника банківського рахунку.

Тренер українця Олександра Зінченка вклав у банк гроші у 2003 році. Аль-Ахлі платив іспанцю понад 2 мільйони євро за сезон.

Зарплата Гвардіоли зберігалася у банку Андорри, рахунок в якому відкрили через неможливість отримати дозвіл на проживання в тій країні, де він не буде платити податки.

Гвардіола вибрав Андорру як країну з найсприятливішою фіскальною системою.

Тому й створили компанію Repox Investments, щоб приховати справжнього власника коштів в Андоррі.

З 2007 до 2012 року Гвардіола очолював Барселону й "приховав" 500 тисяч євро від податкової інспекції Іспанії. Рахунок в банку Андорри був закритий у 2012 році, коли в Іспанії оголосили тимчасову податкову амністію.

Офшори Анчелотті

У розслідуванні журналістів фігурує тренер мадридського Реала Карло Анчелотті. Наставник українця Андрія Луніна – єдиний бенефіціар компанії Vapia Limited з Британських Віргінських островів, яка управляє іміджевими правами на 25 мільйонів євро.

Раніше італієць частково визнав провину у справі про несплату 1 мільйона євро податків і погодився віддати гроші. Йдеться про два податкові злочини у 2014 і 2015 роках. Тренер був винен 1,46 мільйона євро.