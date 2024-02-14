Украинский борец, ставший вице-чемпионом Европы, отказался от совместного фото с россиянином

В румынском Бухаресте продолжается чемпионат Европы-2024 по борьбе. Престижные соревнования продлятся до 18 февраля.

13 февраля украинская копилка пополнилась двумя наградами в греко-римском стиле. Первую медаль Украине принес уроженец Волновахи Александр Грушин.

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Показал свою позицию к соперникам страны-агрессора

25-летний борец стал вице-чемпионом Европы в весовой категории до 63 килограммов.

В финальной схватке украинец уступил представителю Азербайджана Мураду Маммадову 2:1.

Третью строчку между собой разделили болгарин Эдмонд Назарян, которого Александр победил в полуфинале, и "нейтральный" россиянин Анвар Аллахьяров.

На церемонии награждения Грушин проявил патриотическую позицию и не сделал совместное фото с российским борцом, который получил "бронзу". Александр не поднялся ко всем призерам на высшую ступеньку пьедестала ради фото.

Это уже не первый подобный поступок от украинских борцов и борчих.



Александр Грушин не сделал совместного фото с россиянином / Фото UWW

На своем пути к "серебру" Грушин прошел соперников из Франции (3:1), Швеции (4:3) и Болгарии (9:5).

Отметим, что в семье Грушина не только он защищает сине-желтый флаг на борцовском ковре. Его жена Алина Акобия-Грушина является не менее титулованной борчихой женской сборной Украины.

Алина уже поздравила своего мужа с наградой.

Ты завоевал эту награду своим кропотливым трудом и терпением! Ты боролся за нас двоих! Моя гордость! За Украину! За Волноваху! Белая Церковь и вся Киевщина гордится! Я всегда знала, что ты можешь и на этом чемпионате ты доказал это всем! Спасибо Вооруженным Силам Украины за возможность прославлять нашу страну. Большое спасибо каждому кто помог в подготовке к этому чемпионату!!! Жду дома, мой самый дорогой!

– написала Алина Грушина.

13 февраля олимпийский чемпион Жан Беленюк принес Украине вторую награду чемпионата Европы в Румынии. В бронзовом финале (до 87 килограммов) борец-депутат победил азербайджанца Ислама Аббасова.