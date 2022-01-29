Группа MOZGI и тайные гости из Европы: стали известны детали шоу Матча звезд Суперлиги

19 февраля в Киеве состоится Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги. Традиционно для такого события только баскетбольным матчем праздник не обойдется.

Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги состоится в Киеве во Дворце Спорта. Все начнется в 14.00.

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Традиционным будет баскетбольный матч, в котором сойдутся в противостоянии две команды: UKRAINE и LEGIONS. Также будут традиционные баскетбольные конкурсы.

Однако на этот раз организаторы пообещали несколько особенностей в программе мероприятия:

3D данк-контест от европейской команды,

феерическое световое шоу,

выступление тайного гостя, который "в последнее время разрывает украинское музыкальное пространство своими хитами",

концерт Потапа и группы Mozgi.

Пока же идет голосование за стартовые пятерки на Матч звезд. Продлится оно до 2 февраля. Отдать голос можно по ссылке.