Группа MOZGI и тайные гости из Европы: стали известны детали шоу Матча звезд Суперлиги
29 января 2022 , 14:18Читати новину українською
Источник:Федерация баскетбола Украины
19 февраля в Киеве состоится Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги. Традиционно для такого события только баскетбольным матчем праздник не обойдется.
Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги состоится в Киеве во Дворце Спорта. Все начнется в 14.00.
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Традиционным будет баскетбольный матч, в котором сойдутся в противостоянии две команды: UKRAINE и LEGIONS. Также будут традиционные баскетбольные конкурсы.
Однако на этот раз организаторы пообещали несколько особенностей в программе мероприятия:
- 3D данк-контест от европейской команды,
- феерическое световое шоу,
- выступление тайного гостя, который "в последнее время разрывает украинское музыкальное пространство своими хитами",
- концерт Потапа и группы Mozgi.
Пока же идет голосование за стартовые пятерки на Матч звезд. Продлится оно до 2 февраля. Отдать голос можно по ссылке.