Итальянский представитель СМИ считается одним из самых эмоциональных комментаторов Европы. Его реакция была опубликована в одном профиле болельщиков команды из Милана в Twitter.

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Безумный комментатор

За несколько часов ролик стал популярным и разлетелся в сети.

Комментатору было на что выплеснуть свои эмоции. В матче "россонери" сделав невероятный камбэк отличились четыре раза. Голы в активе Ибрагимовича, Кэсси, Леау и Ребича.

В конце видео Крудели даже расплакался.