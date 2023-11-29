Помочь Канаде и США понять Украину и войну чрез специфику хоккея

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российская армия уничтожила немало гражданских объектов инфраструктуры. В том числе и ледовые арены, где как профессионально играли в хоккей, так и дети могли заниматься любимым видом спорта. Именно хоккей может стать одним из элементов, который поможет лучше понять ситуацию в Украине для жителей Канады и США.

Такую цель для себя поставил канадский бизнесмен, меценат, инвестор и владелец "The Hockey News" Грэм Рустан. Он приехал в Украину, чтобы показать своим читателям, какая ситуация с хоккеем в Украине во время войны. А также рассказать о разрушенных аренах и хоккейных школах. Ведь только сравнив ситуацию в Канаде и США и увидев, что россияне сделали в Украине, люди смогут лучше понять то, что происходит здесь. Об этом Грэм Рустан рассказал в комментарии сайту 24 Канала.

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Это очень важно для людей в Северной Америке – в США и Канаде, чтобы они примеряли на себя эту ситуацию. Миллионы людей в Канаде и США каждый день могут отправиться на местную ледовую площадку и играть в хоккей. В Канаде хоккей – это как религия. Поэтому они будут лучше понимать Украину и войну здесь из-за специфики хоккея,

– рассказал Грэм Рустан.

Кроме того, таким образом, Грэм Рустан хочет поощрить американцев и канадцев инвестировать в хоккей в Украине и развитие здесь детских хоккейных школ. Еще одна цель Грэма Рустана – строительство ледовой арены в Украине.

"Я бы не был здесь сегодня, если бы не верил, что это можно делать. Моя цель, почему я приехал сюда – рассказать историю об Украине миллионам читателей "The Hockey News" и попросить их поддержки и инвестиций в восстановление ледовой арены в Украине. Это важно, поэтому я приехал сюда лично", – подчеркнул Грэм Рустан.

В первый день своего визита в Украину он посетил одну из детских хоккейных школ в Новояворовске.

"Я вижу очень много детей, играющих в хоккей. И я видел страсть в глазах этих детей, которая такая же, как и у любых детей, занимающихся хоккеем в Канаде и США", – рассказал Грэм Рустан.



Грэм Рустан посетил тренировки детей в Новояворовске / фото Виктории Яськив

Моя цель – чтобы чем больше украинских детей играли в хоккей. Но хорошо, когда дети играют в любой вид спорта. Уэйн Грецки рассказывал, что когда он был ребенком, он играл в бейсбол, футбол, лакрос, хоккей. И он пропагандирует то, что дети должны играть в разные виды спорта. Потому что дети должны иметь возможность разных вариаций в жизни. И они выбирают, какую из своих страстей они будут дальше развивать в своей жизни. Моя цель здесь – поощрить играть в хоккей. Не повторять футбол, а добавить еще одну активность,

– подчеркнул Грэм Рустан.

Но многие украинские дети в результате были вынуждены покинуть Украину. И они занимаются в хоккейных школах европейских или североамериканских клубов. То же касается и профессиональных игроков, покинувших украинский чемпионат.

"Юные ребята нуждаются в тому, чтобы видеть украинских хоккеистов везде – в Европе или Северной Америке. Это гораздо лучше – видеть игроков в НХЛ или Европе, чем не видеть вообще. И эти украинские игроки, играющие в иностранных клубах, на самом деле служат такой доброй целью до украинского хоккея – они настоящие послы хоккея", – убежден Грэм Рустан.

И он не исключает возможности, что вскоре в НХЛ снова будет выступать украинский хоккеист. Ведь в 2023 году "Вегас Голден Найтс" на драфте уже избрали украинца Артура Чолача. Он первый украинец с 2007 года, избранный на драфте НХЛ. Правда, за новую команду игрок еще не дебютировал.