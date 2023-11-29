Таку ціль для себе поставив канадський бізнесмен, меценат, інвестор та власник "The Hockey News" Грем Рустан. Він приїхав до України, щоб показати для своїх читачів, яка ситуація з хокеєм в Україні під час війни. А також розповісти про зруйновані арени та хокейні школи. Адже лише порівнявши ситуацію, яка є в Канаді та США, і побачивши, що росіяни зробили в Україні, люди зможуть краще зрозуміти те, що відбувається тут. Про це Грем Рустан розповів в коментарі сайту 24 Каналу.

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Це дуже важливо для людей в Північній Америці – в США та Канаді, щоб вони "приміряли" на себе цю ситуацію. Мільйони людей в Канаді та США щодня можуть відправитися на місцевий льодовий майданчик і грати в хокей. В Канаді хокей – це як релігія. Тому вони будуть краще розуміти Україну та війну тут через специфіку хокею,

– розповів Грем Рустан.

Окрім того, в такий спосіб Грем Рустан хоче заохотити американців та канадців інвестувати в хокей в Україні та розвиток тут дитячих хокейних шкіл. Тож ще одна ціль Грема Рустана – будівництво льодової арени в Україні.

"Я б не був тут сьогодні, якби не вірив, що це можна робити. Моя ціль, чому я приїхав сюди – розповісти історію про Україну мільйонам читачів "The Hockey News" і попросити їхньої підтримки та інвестицій в відбудову льодової арени в Україні. Це важливо, тому я приїхав сюди особисто", – наголосив Грем Рустан.

В перший день свого візиту до України він відвідав одну з дитячих хокейних шкіл в Новояворівську.

"Я бачу дуже багато дітей, які грають у хокей. І я бачив пристрасть в очах цих дітей, яка є такою ж, як і в будь-яких дітей, які займаються хокеєм в Канаді та США", – розповів Грем Рустан.



Грем Рустан відвідав тренування дітей в Новояворівську / фото Вікторії Яськів

Моя ціль – щоб чим більше українських дітей грали в хокей. Але добре, коли діти грають в будь-який вид спорту. Вейн Грецкі розповідав, що коли він був дитиною, він грав у бейсбол, футбол, лакрос, хокей. І він пропагандує те, що діти мають грати у різноманітні види спорту. Тому що діти мають мати можливість дуже різних варіацій в житті. І вони вибирають, яку зі своїх пристрастей вони будуть далі розвивати у своєму житті. Моя ціль тут – заохотити грати в хокей. Не повторювати футбол, але додати ще одну активність,

– наголосив Грем Рустан.

Але чимало українських дітей через війну були змушені покинути Україну. І вони займаються в хокейних школах європейських чи північноамериканських клубів. Те саме стосується і професійних гравців, які покинули український чемпіонат.

"Юні хлопці та дівчата потребують бачити українських хокеїстів усюди – в Європі чи Північній Америці. Це значно краще – бачити гравців в НХЛ чи Європі, аніж не бачити взагалі. І ці українські гравці, які грають в іноземних клубах, насправді служать такою доброю ціллю до українського хокею – вони справжні амбасадори хокею", – переконаний Грем Рустан.

І він не відкидає можливості, що невдовзі в НХЛ знову буде виступати український хокеїст. Адже у 2023 році "Вегас Голден Найтс" на драфті вже обрали українця Артура Чолача. Він перший українець із 2007 року, якого обрали на драфті НХЛ. Правда за нову команду гравець ще не дебютував.