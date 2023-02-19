Самоуверенное мнение: тренер Челси сбрасывает с себя вину за провальный сезон для "синих"

Лондонское Челси продолжает не поражать своей игрой в текущем сезоне АПЛ. В очередном туре "аристократы" сенсационно уступили аутсайдеру лиги Саутгемптону 0:1.

Автором единственного гола, определившего победителя матча, стал Джеймс Уорд-Проуз. Футболист Саутгемптона открыл счет на первой компенсированной к первому тайму минуте.

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Поттер: Кто считает, что проблема во мне

45 минут не хватило Челси, чтобы хоть вырвать ничью. "Синие" потерпели неожиданное поражение на глазах родных фанатов. Болельщики бросились критиковать очередной провал их любимцев. Досталось и главному тренеру Челси Грэму Поттеру, на плечи которого сбрасывают всю вину из-за плохих результатов команды.

Наставник "синих" не видит в своей работе ни одной вины. Тренер уверен, что проблема неудачных результатов команды не скрывается в нем самом.

Поттер не торопится уходить в отставку на фоне плохих выступлений команды. У руководства Челси еще тоже остается терпение к работе наставника.

Понятно, что после домашнего поражения последует критика. Трудно, если команда не добивается результата. Кто-то считает, что проблема во мне. Я так не думаю, но это не значит, что люди не могут выражать свое мнение. Первый тайм был плохим, второй хорошим, но для победы этого не хватило. Отрицательный для нас результат,

– заявил Поттер.

Напомним, что после 24 туров АПЛ Челси идет только на 10-й позиции, имея в своем активе 31 балл.

Коротко о тренерской карьере Поттера в Челси