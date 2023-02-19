Автором єдиного голу, який визначив переможця матчу, став Джеймс Ворд-Проуз. Футболіст Саутгемптона відкрив рахунок на першій компенсованій до першого тайму хвилині.

Цікаво прочитати "Мудрик – легка здобич для захисників АПЛ": провальний старт та реакції розлючених фанатів Челсі

Поттер: Хтось вважає, що проблема в мені

45 хвилин не вистачило Челсі, аби бодай вирвати нічию. "Сині" зазнали несподіваної поразки на очах рідних фанатів. Уболівальники кинулись критикувати черговий провал їх улюбленців. Дісталось й головному тренеру Челсі Грему Поттеру, на плечі якого скидають усю провину через погані результати команди.

Натомість наставник "синіх" не бачить у своїй роботі жодної провини. Тренер впевнений, що проблема невдалих результатів команди не ховається у ньому самому.

Поттер не поспішається йти у відставку на фоні поганих виступів команди. У керівництва Челсі ще теж залишається терпіння до роботи наставника.

Зрозуміло, що після домашньої поразки буде критика. Важко, якщо команда не досягає результату. Хтось вважає, що проблема в мені. Я так не думаю, але це не означає, що люди не можуть висловлювати свою думку. Перший тайм був поганим, другий хорошим, але для перемоги цього не вистачило. Негативний для нас результат,

– заявив Поттер.

Нагадаємо, що після 24 турів АПЛ Челсі йде лише на 10-й позиції, маючи у своєму активі 31 бал.

Коротко про тренерську кар'єру Поттера у Челсі