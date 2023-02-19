Автором єдиного голу, який визначив переможця матчу, став Джеймс Ворд-Проуз. Футболіст Саутгемптона відкрив рахунок на першій компенсованій до першого тайму хвилині.
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Поттер: Хтось вважає, що проблема в мені
45 хвилин не вистачило Челсі, аби бодай вирвати нічию. "Сині" зазнали несподіваної поразки на очах рідних фанатів. Уболівальники кинулись критикувати черговий провал їх улюбленців. Дісталось й головному тренеру Челсі Грему Поттеру, на плечі якого скидають усю провину через погані результати команди.
Натомість наставник "синіх" не бачить у своїй роботі жодної провини. Тренер впевнений, що проблема невдалих результатів команди не ховається у ньому самому.
Поттер не поспішається йти у відставку на фоні поганих виступів команди. У керівництва Челсі ще теж залишається терпіння до роботи наставника.
Зрозуміло, що після домашньої поразки буде критика. Важко, якщо команда не досягає результату. Хтось вважає, що проблема в мені. Я так не думаю, але це не означає, що люди не можуть висловлювати свою думку. Перший тайм був поганим, другий хорошим, але для перемоги цього не вистачило. Негативний для нас результат,
– заявив Поттер.
Нагадаємо, що після 24 турів АПЛ Челсі йде лише на 10-й позиції, маючи у своєму активі 31 бал.
Коротко про тренерську кар'єру Поттера у Челсі
- 8 вересня 2022 року 47-річний наставник розпочав роботу з Челсі. Поттер підписав контракт із "аристократами" до кінця червня 2027 року.
- Команда на чолі з Гремом провела вже 25 матчі. Хоча розпочинав сезон-2022/2023 на чолі тренерського містка Брайтона.
- Загалом у поточному сезоні на чолі обох англійських клубів провів 32 поєдинки, у яких його команди здобули 14 перемог при 10 поразках. Ще 8 зустрічей закінчились мировими.