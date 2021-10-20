Гризманн едва не снес голову Фирмино в матче Лиги чемпионов, за что получил красную карту: видео

Форвард Атлетико Гризманн мог стать главным героем матча против Ливерпуля в Лиге чемпионов. Вместо этого стал причастным к поражению своей команды.

Ливерпуль очень удачно начал матч против Атлетико в Мадриде, уже к 13-й минуте забил два гола. Но после этого Гризманн оформил дубль, сравняв счет в матче.

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И во втором тайме нападающий был удален с поля. Прямую красную карточку он получил после того, как сыграл высоко поднятой ногой в борьбе против Фирмино – не попав по мячу, Гризманн едва не снес голову шипами своему сопернику. Арбитр матча ни минуты не сомневался, сразу же показав красную карточку.

Уже в большинстве Ливерпуль сумел вырвать победу – Салах забил с пенальти.

Видео грубого фола Гризманна, за который он получил красную карточку