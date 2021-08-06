Джек Грилиш перешел в Манчестер Сити: игрок побил сразу два трансферных рекорда

Полузащитник Джек Грилиш стал игроком Манчестер Сити. Для этого "горожанам" пришлось поступиться своими принципами и заплатить за игрока рекордную сумму.

Рекордный трансфер Грилиша

Ни Манчестер Сити, ни Астон Вилла не сообщают сумму трансфера. Но о том, сколько придется заплатить за Грилиша, было известно еще давно. Журналисты писали о 100 миллионах фунтов стерлингов (117,8 миллиона евро). Хотя кое-кто дает информацию и обо всех 120 миллионах евро.

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Как этот трансфер побил сразу два рекорда:

это самый дорогой трансфер в АПЛ (до этого рекорд удерживал Поль Погба, перешедший в Манчестер Юнайтед в 2016 году за 89 миллионов фунтов стерлингов)

это самый дорогой трансфер британского футболиста (предыдущий рекордсмен – Гарет Бэйл, который за 85 миллионов фунтов стерлингов перешел в Реал в 2013 году)

Кроме того, переход Грилиша стал седьмым в списке самых дорогих трансферов в истории футбола. Лидерство и в дальнейшем удерживает Неймар, за которого ПСЖ заплатил 222 миллиона евро.

Стоит отметить, что Манчестер Сити до этого никогда не платил и близко таких денег за игрока. Рекордная покупка "горожан" до этого – Кевин Де Брюйне за 55 миллионов фунтов стерлингов в 2015 году.

Сумма в 100 миллионов фунтов – это клаусула, которая была прописана в контракте игрока. В Астон Вилле были убеждены, что будет не так и много клубов, которые захотят заплатить такую сумму, поэтому в них будет возможность удержать своего лидера.

Грилиш в Манчестер Сити

Грилиш в Манчестер Сити будет выступать под номером "10". Он уволился после того, как команду покинул форвард Серхио Агуэро, перебравшийся в Барселону.

Контракт рассчитан на шесть лет – до июня 2027 года.

По данным журналистов, в новом клубе игрок будет получать 13 миллионов фунтов стерлингов в год.

Грилиш – центральный полузащитник. И именно на этой позиции он будет выступать в МанСити. Поэтому за позицию на поле ему придется соревноваться с Кевином Де Брюйне, Филом Фоденом, Илкаем Гюндоганом.

Что известно о Грилише

О заинтересованности руководства Манчестер Сити в полузащитнике Джеку Грилишу было известно еще в конце прошлого сезона. Интерес лишь возрос во время Евро-2020, где Грилиш со сборной Англии добрался до финала, но уступил Италии.

Хотя Грилиш не был игроком основы сборной Англии на Евро-2020 – лишь один матч в старте, а в двух даже не вышел на поле. Всего до 25 лет – только 12 матчей за сборную Англии. При этом на молодежном уровне Грилиш выступал за сборную Ирландии. И даже получил вызов в национальную сборную, но отказался приехать.

Грилиш является воспитанником Астон Виллы. Он родился в Бирмингеме, и за исключением короткой аренды в Ноттс Каунти в сезоне 2013/2014, всю карьеру провел именно в Астон Вилле. Он не покинул команду даже тогда, когда "вилланы" вылетели из АПЛ в Чемпионшип.

В минувшем сезоне Грилиш сыграл за Астон Виллу 27 матчей и забил 7 голов. А также отметился 12 результативными передачами. Всего за команду он сыграл 213 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 43 результативные передачи.

Грилиш никогда не выступал в еврокубках. Поэтому в Манчестер Сити он получит шанс дебютировать в Лиге чемпионов

Грилиш о Гвардиоле

"Я не мог отказаться от игры под руководством лучшего тренера мира. Когда я утром прибыл, то долго разговаривал с ним. Все шло вокруг футбола. Это был такой позитивный разговор. Это показывает, почему я хочу играть под его руководством. Я слышал о нем только хорошие слова от ребят из сборной Англии, и я с нетерпением жду начала. В конце концов, это было то, от чего я не мог отказаться. Будем надеяться, что все сложится успешно", – заявил Грилиш после подписания контракта.