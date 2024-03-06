Забивали только динамовцы, но есть нюанс: сборная Украины U-17 победила Грецию в отборе Евро-2024

Подопечные Юрия Мороза удачно стартовали в элит-раунде отбора Евро-2024. В первом матче мини-турнира "сине-желтые" победили сверстников из Греции.

Греция U-17 – Украина U-17 0:2

Голы: Редушко, 75, Богданов, 80 (с пен.)

Удален: Мокрис, 51 (Г).

Сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) по итогам жеребьевки элит-раунда попали в группу 4, где соперниками "сине-желтых" стали команды Греции, Швейцарии и Словакии. В первом матче подопечные Юрия Мороза встречались с хозяевами мини-турнира греками.

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Победное начало украинцев

В первом тайме инициативой владели "эллины". Они чаще угрожали воротам Назара Макаренко, который представляет в сборной Украины Днепр-1.

В начале второй половины поединка арбитр показал второе предупреждение футболисту хозяев поля Мокрису. "Сине-желтые" получили численное преимущество, которым с успехом воспользовались.

Сначала хавбек киевского Динамо Богдан Редушко откликнулся на пас игрока Аталанты Александра Драгана и открыл счет во встрече. А на 80-й минуте еще один представитель Динамо, но дрезденского, Дмитрий Богданов реализовал пенальти. 2:0 – команда Мороза с победы стартовала в элит-раунде и возглавила таблицу.

Свой следующий матч юношеская сборная Украины сыграет против Швейцарии, которая в первом туре уступила Словакии 1:2.

Турнирная таблица