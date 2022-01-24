Греческий клуб посвятил победу украинскому футболисту, у которого произошла трагедия

Футболисты афинского АЕК после победы в матче чемпионата Греции посвятили ее трем представителям клуба, в семьях которых случилось горе. В их числе и украинец Олег Данченко.

Трагедия Данченко

Еще недавно игроком АЕК был защитник Олег Данченко. Однако 14 января 2022 года он перешел в аренду в луганскую Зарю.

Именно в этот день случилась трагедия – его супруга погибла в автокатастрофе. Из автомобиля ее пришлось доставать с помощью спасателей.

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23 января АЕК на выезде обыграл Атромитос. После матча футболисты эту победу посвятили трем представителям клуба. У каждого из них произошло в семье горе.

Кроме Олега Данченко, у которого погибла жена, футболисты посвятили победу бывшему вратарю команды Илиасу Атмацидису, у которого умерла мать, а также одному из помощников Никосу Коромиласу, который потерял отца.