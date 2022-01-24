Трагедія Данченка

Ще донедавна гравцем АЕК був захисник Олег Данченко. Одна 14 січня 2022 рок він перейшов в оренду в луганську Зорю.

Саме в цей день трапилася трагедія – його дружина загинула в автокатастрофі. З автомобіля її довелося діставати за допомогою рятувальників.

До теми У мережі оприлюднили відео, як дружина Данченка перевищувала швидкість і порушувала ПДР

23 січня АЕК на виїзді обіграв Атромітос. Після матчу футболісти цю перемогу присвятили трьом представникам клубу. В кожного з них трапилося в родині горе.

Окрім Олега Данченка, в якого загинула дружина, футболісти присвятили перемогу колишньому воротарю команди Іліасу Атмацідісу, в якого померла матір, а також одному з помічників Нікосу Короміласу, який втратив батька.