Греческий клуб Чигринского отметил гол с флагом Украины: красивое видео

Дмитрий Чигринский играет в греческом Ионикосе. Украинский защитник праздновал гол команды с сине-желтым флагом.

Посвятили гол Украине

Дмитрий Чигринский вывел команду с капитанской повязкой на матч против ПАОКа. Украинский центрбек впервые был в роли капитана Ионикоса, пишет 24 канал.

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Поединок закончился ничьей 1:1. Единственный гол гостей был посвящен Украине, которая страдает от нападения России. После результативного удара Турама вся команда подбежала к скамье запасных, футболисты отпраздновали гол с сине-желтым флагом.

Команда поддержала не только Дмитрия Чигринского, но и весь украинский народ.

Добавим, что Чигринский отыграл весь матч. Его клуб после этой мировой с 26 очками идет 11-м.

Видео празднования гола

Чигринский: Это не война Украины, это война человечества

Чигринский выразил свое мнение по поводу военных действий в Украине. Футболист отметил, что его отец активно помогает волонтерам. Дмитрий назвал эти военные действия войной человечества. Об этом сообщил Sport.es.

Моему отцу 68 лет он помогает волонтерам на войне. Он служил в армии. Это не война Украины, это война человечества,

– сказал украинский защитник.

Чигринский выступает в Ионикосе с сентября 2021 года.

Его соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

В этом сезоне отыграл 21 матч, у которых не отличился результативными действиями.

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