Гребаный русский мир, – Шовковский эмоционально прокомментировал вторжение России

Украинские спортсмены поддерживают свою страну в нелегкой ситуации. Бывший футболист сборной Украины Александр Шовковский эмоционально высказался о российской агрессии.

Шовковский: Люди молятся и проклинают Россию

Бывший голкипер Динамо прокомментировал вторжение российских войск в Украину. Бывший футболист обратился ко всему "русскому миру".

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Полный текст эксфутболиста (орфография автора сохранена)

6-й день полномасштабной войны со стороны россии (орфография автора сохранена). 6-й день страданий нашего народа. Уже 6-й день, когда убивают мирное население и разрушаются наши города и деревни. 6-й день ужаса, боли и страданий.

Но. 6-й день единения всей нашей нации. 6-й день растет ненависти ко всему, что связано с россией. 6-й день понимания всего мира, что такое вы есть.

Хочется быть безэмоциональным. Хочется быть терпимым. Хочется просто быть. Жить, мечтать, любить, восхищаться чем-то, наслаждаться жизнью и дарить и получать радость.

А люди молятся и проклинают россию и весь ваш гребаный русский мер. Там, где вы затрагиваете что-то – там всегда боль и слезы, как та чума на планете, которую хочется сжечь и закопать, чтобы и упоминания не было ни одной.

Вы пришли нас освобождать, но убиваете детей и матерей, сыновей и дочерей и родителей. Вы разрушаете наши города и деревни, но вы не понимаете, что уничтожаете сами себя. Вы хотите дарить нам свободу, но уносите жизнь. Свобода – это не то, что можно дать, это забрать нельзя.

Победа все равно будет с нами, потому что Malum se ipsum devorat – зло пожирает самое себя. Гореть вам в аду. Слава Украине. Слава Нации. Слава ВСУ. Слава украинцам.

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